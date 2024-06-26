Kocaeli'de Okul Müdür Yardımcısı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

(ANKARA)- Kocaeli'de görev yapan Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nin Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, trafikte seyir halinde olduğu esnada öğrencisi olduğu iddia edilen kişi tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Çoğaç, hayatını kaybetti. Kocaeli Valiliği, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Kocaeli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Çayırova ilçemizde silahlı saldırı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye güvenlik güçlerimizle birlikte sağlık ekiplerimiz yönlendirilmiştir. Çevrede yapıla çalışmalar doğrultusunda saldırıyı gerçektiren fail veya faillerin yakalanması için çok yönlü çalışma başlatılmıştır. Saldırı sonucu hayatını kaybeden M.Ç adlı vatandaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi.