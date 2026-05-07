Kocaeli'de "minik dedektifler" sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı

Kocaeli'de düzenlenen 'Karayolu Trafik Haftası' etkinliğinde ilkokul öğrencileri, 'Trafik Dedektifi' yelekleriyle sürücülere trafik kurallarını hatırlattı. Etkinlikte, emniyet kemeri kullanımı, hız limitleri ve cep telefonu kullanımının yasak olduğuna dair bilgilendirme yapıldı.

Kocaeli'de düzenlenen etkinlikte "Trafik Dedektifi" yazılı yelekler giyen ilkokul öğrencileri, sürücülere trafik kurallarını hatırlattı.

"Karayolu Trafik Haftası" kapsamında, trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki 23 Nisan İlkokulu mevkisinde etkinlik gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan stantlarda teknik ekipmanlar tanıtılırken, trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyulması ve seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması gibi trafik güvenliği açısından önem taşıyan konular aktarıldı.

Daha sonra "Trafik Dedektifi" yazılı yelekleri giyen öğrenciler, Büyük Çiftlik Sokak'ta sürücülere broşür dağıtarak, trafik kurallarına uyulması yönünde çağrı yaptı.

Programa katılan Vali İlhami Aktaş, gazetecilere, "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla öğrencilerle farkındalık çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin sürücülere önemli hatırlatmalarda bulunduğunu belirten Aktaş, "Çocuklarımız sürücülere araç içinde telefon kullanmama, emniyet kemeri takma ve yaya geçitlerinde dikkatli olma gibi trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Bu vesileyle hem sürücülerimizi ikaz etmiş oldular hem de kendileri trafik kurallarını uygulamalı şekilde öğrenme fırsatı buldular." dedi.

Aktaş, trafik kurallarına uyulmasının can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını dile getirerek, sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Emniyet Müdürvekili Erdal Aydınlık, İl Jandarma Komutanvekili Albay Vahittin Kalay, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

