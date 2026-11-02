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Kocaeli'de narkotik ekipleri uyuşturucu operasyonlarında 98 şüpheliyi yakaladı

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Kocaeli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında narkotik ekiplerince 98 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 407 gram esrar, 323 gram sentetik uyuşturucu ve 552 sentetik ecza ele geçirildi.

Kocaeli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ekipler 98 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda 407 gram esrar, 323 gram sentetik uyuşturucu, 115 gram uyuşturucu, 552 sentetik ecza, 1 tabanca, 6 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 365 liraya el konulduğu operasyonlarda 98 zanlı yakalandı.

Kaynak: AA
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