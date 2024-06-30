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Kocaeli'de Müdür Yardımcısı Cinayeti: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evinden çıkıp arabasına bindiği sırada başından vurularak öldürülen Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç cinayetinde 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde evinden çıkıp arabasına bindiği sırada başından vurularak öldürülen Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (48) cinayetinde 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetin şüphelisi D.G.'nin (17) de aralarında bulunduğu 11 kişi, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay, 26 Haziran'da sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İlçede bulunan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, okula gitmek için evinden çıkarak caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi. Mahir Çoğaç, emniyet kemerini taktığı sırada, caddenin karşısında yaklaşık 1 saat bekleyen şüpheli, aracın yanına gelerek Çoğaç'ın başına tabanca ile 1 el ateş etti. Mahir Çoğaç, kanlar içerisinde kalırken, şüpheli yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahir Çoğaç, kurtarılamadı. Çoğaç'ın cenazesi, 27 Haziran'da görev yaptığı okulda yapılan törenin ardından aynı ilçedeki Akse Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 İLDE 11 KİŞİYE YÖNELİK OPERASYON

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından olay günü saldırgan ile olay sırasında yanında bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeler doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler 27 Haziran günü Kocaeli, İstanbul ve Adana'da yaptığı operasyonlarda toplam 11 şüpheliyi gözaltına alarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. İşlemleri tamamlanan saldırgan olduğu, cinayeti işlediği belirlenen D.G. ile diğer şüpheliler B.Y. (20), O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B. (39) ve T.Ö. ifadelerinin alınmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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