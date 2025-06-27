Kocaeli'de Motosikletli Yunus Timine Otomobil Çarptı: 2 Polis Yaralı

Kocaeli'de Motosikletli Yunus Timine Otomobil Çarptı: 2 Polis Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada motosikletli yunus timinin otomobille çarpışması sonucu 2 polis yaralandı. Olay, Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde gerçekleşti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletli yunus timinin otomobille çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.

Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 34 NB 668 plakalı otomobil ile yunus ekibinin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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