Kocaeli'de Motosikletli Yunus Timine Otomobil Çarptı: 2 Polis Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada motosikletli yunus timinin otomobille çarpışması sonucu 2 polis yaralandı. Olay, Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde gerçekleşti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletli yunus timinin otomobille çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.
Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 34 NB 668 plakalı otomobil ile yunus ekibinin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekibince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel