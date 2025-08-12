Kocaeli'de Motosikletle Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Kocaeli'de Motosikletle Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

A.K. yönetimindeki 41 ACA 301 plakalı otomobil, Ankara Karayolu Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 34 NJG 495 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsü A.K'nin yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsünün başında gözyaşı döktüğü görüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
