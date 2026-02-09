Haberler

Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Kadri Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ahmet Kadri Yılmaz (21) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Körfez Mahallesi mevkisinde bir tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yılmaz, ekiplerce kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
500

