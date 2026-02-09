Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ahmet Kadri Yılmaz (21) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Körfez Mahallesi mevkisinde bir tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yılmaz, ekiplerce kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.