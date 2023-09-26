Kocaeli'de Mevlit Kandili dualarla kutlandı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlit Kandili, Kocaeli'de dualarla ihya edildi. İzmit ilçesindeki Mehmet Ali Paşa Camii'nde vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okuyarak dua etti.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum gecesi olan Mevlit Kandili Kocaeli'de, dualarla ihya edildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlit Kandil'inde vatandaşlar camilere akın etti. İzmit ilçesindeki Mehmet Ali Paşa Camii'nde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu. Vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti. - KOCAELİ