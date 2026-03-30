Markette başlayan kavga dışarı taştı; 17 yaşındaki çocuk göğsünden bıçaklandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde markette çıkıp dışarı taşan kavgada B.Ö. (18) tarafından bıçaklanan D.B. (17) yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Markette karşılaşan B.Ö. ve D.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, market dışında da devam ederek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ö. bıçakla D.B.'yi göğsünden yaraladı. D.B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan D.B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, şüpheli B.Ö.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı