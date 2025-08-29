Kocaeli'de Lastiği Patlayan Araca Çarpan Hafif Ticari Araçta 2 Çocuk Yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen kazada, lastiği patlayan bir otomobile çarpan hafif ticari araçtaki 2 çocuk yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafif ticari aracın lastiği patlayan otomobile çarptığı kazada biri ağır 2 çocuk yaralandı.
M.D. idaresindeki 81 AAH 691 plakalı otomobilin, D-100 kara yolu Dilovası rampası mevkisinde lastiği patladı.
Yolda duran otomobile, İ.Ç. yönetimindeki 41 ALH 203 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Kazada yan yatan hafif ticari araçtaki 2 çocuk yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
