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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde yanan tır kullanılamaz hale geldi

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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde yanan tır kullanılamaz hale geldi Haber Videosunu İzle
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde yanan tır kullanılamaz hale geldi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde Ankara yönü İzmit Çayırköy geçişi mevkiindeki tünelde seyir halindeki tırın motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale gelirken, Ankara yönünde ulaşım 2 şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Otoyolun Ankara yönü İzmit ilçesi Çayırköy geçişi mevkisinde tünel içinde seyreden A.A. idaresindeki tırın motor bölümünde yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.

Tırdan yükselen dumanların görüş mesafesini azaltması nedeniyle sürücüler tünelde dikkatli ilerledi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Ankara yönünde ulaşım 2 şeritten kontrollü olarak sağlanırken, aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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