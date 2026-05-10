Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira ceza

Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan bir sürücüye 100 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 30 gün el konulurken, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3-a maddesi uyarınca 100 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
