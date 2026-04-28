Kocaeli'de 'KODELİG'26 Ulusal Robot Yarışması' başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "KODELİG'26 Ulusal Robot Yarışması" başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yarışmaya üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileriyle, bu alanda görev yapan eğitmenler katılıyor.

11 farklı kategoride 739 takım ve 2 bin 330 yarışmacının katıldığı yarışmada, bu yıl toplam 2 milyon lira ödül dağıtılacak.

Açıklamada açılış konuşmasına yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, öğrencileri böyle anlamlı bir programda ağırlamaktan büyük gurur duyduğunu belirtti.

Salonda Türkiye'nin geleceğini gördüğünü aktaran Büyükakın, "Güzel yarınlar sizin bu yarışmalarda kendinize kattığınız bilgi, birikim ve tecrübeyle inşa edilecek. Ürettiğiniz teknolojiler yarının dünyasını güzelleştirecek. Buna yürekten inanıyorum. Sizlerle gerçekten gurur duyuyorum. Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz. Yaptığınız buluşlarla, yazdığınız yeni programlarla, geliştirdiğiniz yeni donanımlarla gelişen Türkiye'ye yön vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, geleceğin, gençlerin omuzlarında yükseleceğini ve teknoloji yarışını insan kaynağını en iyi yetiştirenlerin kazanacağını vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın da bu imkanı öğrencilere sunduğu için eğitim ailesi adına Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükakın'ın kaptanlığındaki öğrenciler ile Kocaelisporlu futbolcular Serhat Öztaşdelen ve Joseph Nonge, robot futbolu alanında gösteri maçı yaptı.

Yarışmada dereceye giren takımlar, ödüllerini 30 Nisan'da alacak.