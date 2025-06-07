Kocaeli'de Kıyma Makinesine Eli Kaptıran Genç Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de Kıyma Makinesine Eli Kaptıran Genç Hastaneye Kaldırıldı
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Başiskele'de bir markette çalışan 21 yaşındaki S.K., elini kıyma makinesine kaptırdı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralı genci hastaneye sevk etti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Caddesi'nde bulunan bir markette çalışan S.K. (21), elini kıyma makinesine kaptırdı.

İş yerindeki arkadaşlarının durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eli makineden kurtarılan yaralı çalışan, tedavisi için Kocaeli Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
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