Haberler

Dilovası'nda Kaçakçılık Operasyonu: Sahte Cüzdan ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Dilovası'nda Kaçakçılık Operasyonu: Sahte Cüzdan ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan 2 araçta taklit cüzdan ve kartlık ile kaçak elektronik sigara ürünleri ele geçirildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan 2 araçta taklit cüzdan ve kartlık ile kaçak elektronik sigara ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Dilovası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, taklit cüzdan ve kartlıklar, 870 ısıtılmış elektronik sigara tütünü ve 53 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Real Madrid'in yıldızını kaçırmaya çalıştı, sonu kötü oldu

Yanlış duymadınız! Yıldız futbolcuyu kaçırmaya çalıştılar
İzmir'deki elektrik faciasında çarpıcı rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı

Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora emeklemek yerine bakın ne yaptı

İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora emeklemek yerine bakın ne yaptı
Girne'deki gemi neden battı? Kaptan 3 kritik noktaya işaret etti

Girne'deki gemi neden battı? Kaptan 3 kritik noktaya işaret etti
Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı

Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı