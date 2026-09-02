Dilovası'nda Kaçakçılık Operasyonu: Sahte Cüzdan ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan 2 araçta taklit cüzdan ve kartlık ile kaçak elektronik sigara ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Dilovası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, taklit cüzdan ve kartlıklar, 870 ısıtılmış elektronik sigara tütünü ve 53 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA