Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 7 Gözaltı, 101 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken; 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik 4 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Aynı soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title