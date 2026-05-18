Kocaeli'de İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

Kocaeli'de, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahalesi protesto edildi. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri öncülüğünde düzenlenen eylemde Filistin'e destek sloganları atıldı, ablukanın kaldırılması ve aktivistlerin serbest bırakılması istendi.

Kocaeli'de, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı protesto edildi.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri öncülüğünde Fevziye Camisi önünde toplanan grup, Filistin'e destek sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Mustafa Salın, Gazze'de yıllardır abluka, saldırı ve insani kriz yaşandığını söyledi.

Sumud Filosu'nun farklı ülkelerden yüzlerce aktivistin katılımıyla Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığını aktaran Salın, filoya uluslararası sularda İsrail tarafından müdahale edildiğini kaydetti.

Salın, İsrail'in daha önce de benzer yardım girişimlerine müdahalede bulunduğunu hatırlatarak, yaşananların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Gazze'de yaşanan insani kayıplara dikkati çeken Salın, sağlık kuruluşları, okullar ve ibadethanelerin saldırılardan etkilendiğini bildirdi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Salın, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması, insani yardım geçişlerinin sağlanması ve gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
