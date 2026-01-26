İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada

2 TUTUKLAMA

Kocaeli'de bir iş insanı ve doktorun kiralık tetikçi tutularak öldürülmesi için plan yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden S.A. ve K.F.G., tutuklandı. G.M.K., K.Ö., E.Ö. ve İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Selda Hatun TAN/KOCAELİ,