İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada

Güncelleme:
Kocaeli'de bir iş insanı ve doktorun öldürülmesi için kiralık tetikçi tutma planı yaptığı iddia edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

2 TUTUKLAMA

Kocaeli'de bir iş insanı ve doktorun kiralık tetikçi tutularak öldürülmesi için plan yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden S.A. ve K.F.G., tutuklandı. G.M.K., K.Ö., E.Ö. ve İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Selda Hatun TAN/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
