Kocaeli'de iş görüşmesi vaadiyle 3 kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ'nin Gebze ve İzmit ilçelerinde, iş görüşmesine çağırdıkları kişiler adına banka hesabı açıp, kredi çekerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.T.K. ve M.S.K., tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gebze ve İzmit'te 'dolandırıcılık' ve 'bilişim yoluyla hırsızlık' şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, A.T.K. ve M.S.K.'nin iş arayan kişileri ilanlar ve görüşme vaatleriyle tuzağa düşürdüğü belirlendi.

3 MAĞDURU BENZER YÖNTEMLE DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin, iş görüşmesine çağırdıkları kişiler adına mobil bankacılık hesapları açtırdığı, ardından bu hesaplar üzerinden kredi çekerek paraları kendi hesaplarına aktardığı tespit edildi. Bu yöntemle 3 kişiyi dolandırdığı belirlenen A.T.K. ve M.S.K., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı