Kocaeli'de Huzurlu Sokaklar Uygulaması: Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 21 Şubat'ta kent genelinde "uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada, 492 gram skunk, 59 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu, 9 kök kenevir/skunk bitkisi ve 5 sentetik ecza ele geçirildi.

Denetimde, 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişi de yakalandı.