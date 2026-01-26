Haberler

Hemşireye, terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de bir kamu hastanesinde görev yapan hemşire İ.A., sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'de, bir kamu hastanesinde görev yapan hemşire İ.A., sanal medyada terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kocaeli'de bir kamu hastanesinde görevli hemşire İ.A. hakkında, sanal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle adli ve idari soruşturma başlatıldı. İ.A., 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alınıp, Kocaeli'ye getirildi. İ.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan ve sanal medya hesaplarında Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlisi Etik Davranış İlkelerine aykırı paylaşımlar nedeniyle personel ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup konu yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
ABD'de kriz büyüyor! Federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya

ABD'de büyük kriz! Kısmi kapanma riski giderek büyüyor