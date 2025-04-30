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Kocaeli'de Hapis Cezası Olan 4 Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de Hapis Cezası Olan 4 Hükümlü Yakalandı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Karamürsel, Dilovası ve Gebze ilçelerinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 3 ay hapis cezası olan U.T. ile aynı suçtan 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.B. ve 12 farklı suçtan 27 yıl 9 ay hapis cezası olan R.D. yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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