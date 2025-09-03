Haberler

Kocaeli'de Hapis Cezası Olan 2 Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de, çocuğun cinsel istismarı ve uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Gebze ve İzmit ilçelerinde çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonlarda, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö. (26) ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası olan S.A. (40) yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
Nagihan Karadere'ye hastane odasında zarf dolusu altın sürprizi

Ameliyat sonrası gelen zarf dikkat çekti: İçindekileri gören inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı

Dev banka nakit işlemlerini sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.