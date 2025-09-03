Kocaeli'de Hapis Cezası Olan 2 Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Gebze ve İzmit ilçelerinde çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonlarda, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö. (26) ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası olan S.A. (40) yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.