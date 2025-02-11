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Kocaeli'de Hapis Cezası Bulunan 14 Kişi Yakalandı

Kocaeli'de Hapis Cezası Bulunan 14 Kişi Yakalandı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve İzmit ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla hırsızlık, zimmet ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 kişiyi yakaladı. Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Gebze ve İzmit ilçelerinde çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonlarda, "hırsızlık", "zimmet" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan haklarında 1 yıldan 8 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 kişi yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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