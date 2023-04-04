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Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ö.S idaresindeki 34 BTP 540 plakalı hafif ticari araç, D-100 Karayolu, Gebze kesimi, Topçular Caddesi kavşağında dönmeye çalıştığı sırada L.H. idaresindeki 34 MM 0621 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

D-100 Karayolu Kocaeli Tragger Gebze Güncel Haberler

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