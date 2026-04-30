Kocaeli'de gazetecinin öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanan 5 sanık hakkında karar

Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin davada, Yargıtay'ın 5 kişi yönünden kararı bozmasının ardından yeniden yapılan yargılamada sanıklar hakkındaki karar açıklandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Güngör Arslan'ın eşi Suna ve kızı Nazlıcan Arslan, tutuksuz sanık Ersin K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Ramazan Ö, Burhan P, Ferhat Y. ve Hasan Emre Ç. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Mahkemede, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Ramazan Ö, Burhan P, Ferhat Y. ve Hasan Emre Ç. yönünden verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis kararlarını bozma ilamı ile daha önce aynı daire tarafından bozulan Ersin K'nin dosyasının bu davayla birleştirilmesi kararı okundu.

Maktulün kızı Nazlıcan Arslan, cinayetin iştirakle işlendiğinin ortada olduğunu, Ramazan Ö'nün kişi veya kişilerce yönlendirildiğini ve öldürme amacıyla hareket ettiğini savundu.

Maktulün eşi Suna Arslan da azmettirenin yalnızca Ersin K. olmadığını öne sürerek, "Bu insanlar cinayet işlediler. En nihayetinde topluma karışacaklar. Sadece Güngör'ü öldürmediler, bizim hayatlarımızı da yarım bıraktılar. Yaşadığımız müddetçe bu acıyı taşıyacağız." dedi.

Söz verilen sanık Ersin K, hakkında iddia edilen hususlara ilişkin somut delil olmadığını ve adil yargılanmak istediğini belirterek, beraatini istedi.

Sanık Hasan Emre Ç, maktulü yalnızca korkutacaklarını zannettiğini ve olayın bu aşamaya geleceğini hiç düşünemediğini öne sürdü.

Sanık Ramazan Ö. ise maktulü rahatlıkla öldürebilecek durumdayken bacaklarına ateş ettiğini ama niyetinin dışında ölümle sonuçlandığını ileri sürerek, "Bana 'Ayaklarına ateş et.' dendi. Öldürme niyetim yoktu." iddiasında bulundu.

Avukat beyanlarının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan iddia makamı, Ramazan Ö'nün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, Ersin K. ve Burhan P'nin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ferhat Y. ve Hasan Emre Ç'nin "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ramazan Ö'yü "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, Burhan P'yi ise "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Ferhat Y. ve Hasan Emre Ç'nin "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 20'şer yıl hapis cezasına hükmederken, sanık Ersin K'nin beraatine karar verdi.

Süreç

Gazeteci Güngör Arslan, 19 Şubat 2022'de ofisinde silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yakalanan 6'sı tutuklu 14 sanık hakkında çeşitli suçlardan dava açılmıştı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Ocak 2023'te yapılan karar duruşmasında, sanıklar Ramazan Ö, Burhan P, Ferhat Y. ve Hasan Emre Ç. ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, sanıklar Ramiz S, Özgür T, Erdal Y, Erdal T, Can Y. ve Yadigar B. değişen oranlarda cezalara çarptırılmıştı.

Tutuklu sanık Ersin K. ile tutuksuz diğer sanıklar Emrah Y, Kadir Y. ve Abdullah Y'nin beraatine hükmedilmişti.