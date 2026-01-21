İzmit Körfezi'nde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı tanker yangını davasında mütalaa açıklandı

Kocaeli'de 2017 yılında 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı, gaz patlaması sonucu tanker ve teknede çıkan yangına ilişkin davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ölen Nail Demirci'nin bazı yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, 29 Nisan 2017 saat 16.20 sıralarında gündelik tutulan ve sigorta girişi yapılmayan işçileri taşıyan S.İ. idaresindeki Serdar-2 isimli teknenin gemiye yanaştığı belirtildi.

Temizlik malzemelerinin tankere yüklendiği sırada gemi ile servis teknesi arasında kalan deniz yüzeyinde usulüne aykırı gaz boşaltımı sebebiyle gaz patlamasının meydana geldiği anlatılan mütalaada, patlama sonucu servis teknesinin tamamen yandığı, yangının sirayet ettiği tankerde hasar oluştuğu kaydedildi.

Mütalaada, patlama sırasında tekneden düşen gündelik ve sigortasız çalışan işçi Nail Demirci'nin suda kaybolduğu ve 1 Mayıs 2017'de cansız bedeninin bulunduğu, sigortasız işçilerden Beşir Türkmen, Uğur Türkmen, Abdullah Üncü, Süleyman Ayna ve Ali Koç ile servis teknesinin sahibi S.İ, tekne çalışanı Feti Ünver, tanker çalışanları Esnay Öz, Ömür Kaya ve Adem Salış'ın yaralandığı bilgisine yer verildi.

Sanıkların, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışıyla asli ve tali kusurlu olarak 1 kişinin ölümüne ve 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtilen mütalaada, tamamının müteselsilen (zincirleme olarak) yetkili ve sorumlu oldukları, dolayısıyla üzerlerine atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığı ifade edildi.

Mütalaada, sanık A.B'nin sağlık nedenleriyle dosyasının ayrılması, sanık K.H'nin olaydan sonra hayatını kaybettiği için üzerindeki kamu davasının düşürülmesi istendi.

Sanıklar S.İ, E.G, C.T, M.E, M.R.B, E.B.A, M.N.K. ve F.F.B.H'nin "taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, diğer sanıklar M.P, Y.P. ve Y.H. hakkında beraat talep edildi.

Sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık A.B'nin dosyasının ayrılmasına ve mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.