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Kocaeli'de Fuhuş Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

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Kocaeli'de yapılan 'fuhşa aracılık ve yer temin etme' operasyonunda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'de, 'fuhşa aracılık ve yer temin etme' soruşturması kapsamında 9 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kucağında bebeğiyle gelen bir kadının da aralarında bulunduğu 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Nazım Özgün ERBULAN/ KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Hakim Tutuklama Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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