Kocaeli'de Fuhuş Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı
Kocaeli'de yapılan 'fuhşa aracılık ve yer temin etme' operasyonunda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'de, 'fuhşa aracılık ve yer temin etme' soruşturması kapsamında 9 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kucağında bebeğiyle gelen bir kadının da aralarında bulunduğu 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Nazım Özgün ERBULAN/ KOCAELİ,