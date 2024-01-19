Kocaeli'de Fuhuş Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'de, 'fuhşa aracılık ve yer temin etme' soruşturması kapsamında 9 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kucağında bebeğiyle gelen bir kadının da aralarında bulunduğu 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Nazım Özgün ERBULAN/ KOCAELİ,