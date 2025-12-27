Haberler

Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 10 tutuklama

Kocaeli merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı fuhuş operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 10'u tutuklandı. Operasyonda 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

KOCAELİ merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonlarında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 14 yabancı uyruklu kadın ise kurtarıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti, zührevi hastalıkların yayılmasının engellenmesi ve mağdur kadınların kurtarılmasına yönelik çalışma başlattı. 23 Aralık günü saat 07.30 sıralarında Kocaeli merkezli İstanbul ve Muğla da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 14 yabancı uyruklu mağdur kadın ise kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden M.A., F.K., S.K., E.G., N.K., B.A., Ü.B., M.Ö., C.D. ve yabancı uyruklu U.A. tutuklandı. C.K., savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilirken, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

