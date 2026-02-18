Haberler

Kocaeli'de lodos; deniz taştı, yollar göle döndü

Kocaeli'de lodos; deniz taştı, yollar göle döndü
Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen fırtına nedeniyle Ömerağa Mahallesi'ndeki sahil otoparkının bir kısmı suyla doldu. Karavanlar ve araçlar su içinde kalırken, belediye ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

AÇIK OTOPARAK SUYLA KAPLANDI

Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'ndeki sahil otoparkının bir bölümü suyla kaplandı. Bölgede bulunan karavanlar ve araçlardan bazıları su içinde kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dubalarla otoparkın bir bölümünü araç ve yaya geçişine kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
