Kocaeli'de 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 4 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan A.K. adlı firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de 4 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan A.K'yi (64) Körfez'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel