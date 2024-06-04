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Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

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Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "silahla tehdit" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 10 gün hapis cezası bulunan Ç.K'yi (40) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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