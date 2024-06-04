Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "silahla tehdit" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 10 gün hapis cezası bulunan Ç.K'yi (40) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.