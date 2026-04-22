Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldı.

Ekiplerce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.