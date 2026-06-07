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Kocaeli'de feribottan denize düşen kişiyi yolcu kurtardı

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Kocaeli Eskihisar-Yalova hattında sefer yapan feribottan denize düşen bir kişi, başka bir yolcunun atlayarak müdahalesi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla boğulmaktan kurtarıldı. Kurtarılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kocaeli'de, Eskihisar-Yalova hattında sefer yapan feribottan denize düşen kişi, başka bir yolcunun müdahalesiyle boğulmaktan kurtarıldı.

Eskihisar-Yalova seferini yapan arabalı vapurdaki bir kişi denize düştü.

Durumu fark eden bir yolcu da denize atlayarak suda çırpınan kişiyi su yüzeyinde tutmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, iki kişiyi denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizdeki kişilerin kurtarılma anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
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