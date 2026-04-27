Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mimar Sinan Mahallesi 517. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2. katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürülürken, dairenin mutfak bölümündeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral