Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü öne sürülen kadının cenazesi defnedildi - Haberler

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Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü öne sürülen kadının cenazesi defnedildi

AA - Serkan Gök - Güncel
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Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü öne sürülen kadının cenazesi defnedildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen kadının cenazesi toprağa verildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen kadının cenazesi toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alınan Birgül G'nin cenazesi, Değirmendere Dörtyol Cami'sine getirildi.

Birgül G'nin cenazesi, kılınan namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda defnedildi.

Birgül G'nin çocukları Ecrin G. (5) ve Esmanur G. (12) cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Değirmendere Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta Yakup G'nin dün öğle saatlerinde tartışma sonucu eşi Birgül G'yi bıçaklayarak yaraladığı öne sürülmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Birgül G'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Yakup G. polis ekiplerine teslim olmuştu.

AA / Serkan Gök - Güncel

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