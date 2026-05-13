Kocaeli'de temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı

Kocaeli'de düzenlenen 'Engelsiz Bahar Şenliği' etkinliklerinde, temsili askerlik yapacak engelli bireylere asker kınası yakıldı. Etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 15 Mayıs'ta temsili askerlik programına katılacak 35 özel gereksinimli birey için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde asker kınası programı gerçekleştirildi.

Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da katıldığı etkinlikte, bahriye kıyafetlerini giyen temsili asker adayları, konvoy eşliğinde alana giriş yaptı. Burada asker adaylarına tebriklerde bulunularak, Türk bayrağı takdim edildi.

Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından asker duası edilmesinin ardından, engelli bireylere kına yakıldı.

Programda konuşan Büyükakın, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin hayata daha iyi adapte olması için her şeyin bulunduğunu söyledi.

Fırsat verildiğinde, engeller kaldırıldığında ortaya güzel işlerin çıktığını belirten Büyükakın, bugün de temsili askerlik yapacak engelli bireyler için asker kınası programı düzenlendiğini kaydetti.

Programda, Büyükakın, temsili asker adayları ve Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel bireyler, aileler ve eğitmenler halay çekti.

Etkinlik kapsamında Gonca İleri Dönüşüm Atölyesi Sergisi'nin açılışı yapıldı, karikatür çizimleri ve çeşitli atölye etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
