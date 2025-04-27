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Kocaeli'de Elektrik Akımına Kapılan 3 Kişi Ağır Yaralandı

Kocaeli'de Elektrik Akımına Kapılan 3 Kişi Ağır Yaralandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, balkona çektikleri demir profilin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan 3 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldılar.

1) KOCAELİ'DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde balkona çektikleri demir profilin yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılan 3 kişi, ağır yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Körfez Çamlıtepe Mahallesi İnci Sokak'ta meydana geldi. Ev sahibi U.E., yardıma çağırdığı iş arkadaşları E.Y. ve G.Y. ile balkona çıkararak yaklaşık 7 metre uzunluğundaki demir profili yukarı çekmeye başladı. Bu sırada demir yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan 3 kişi bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından U.E., E.Y. ve G.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yanık ünitesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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