3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda tutuklu sayısı 16'ya çıktı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği eğlence mekanına yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan 5 şüpheliden daha 2'si tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.

Olay, 27 Mart'ta gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Tramvay yolundan geçen plakasız otomobilden açılan ateş sonucu işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), yolda selam vermek için duran Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetti. Saldırıda mekan çalışanı Türkeş Ç. ile Cüneyt S. ise yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BİN 844 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 91 güvenlik kamerasına ait toplam bin 844 saatlik görüntü incelendi. Saldırının 2,3 saniye sürdüğü ve olay yerinde 23 mermi kovanı bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin çalıntı ve ikiz plakalı araçlar kullanarak öncü-artçı sistemle hareket ettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, 31 Mart'ta gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Ekiplerin derinleştirdiği soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Ü.D., N.A., E.C., M.E., K.U., B.Ö. ile C.G. ve şüphelilere yardım ettiği belirlenen T.K., tutuklandı.

2 TUTUKLAMA DAHA

Devam eden soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları belirtilen D.S., A.Ç., A.Ç., G.A. ve İ.C.U. isimli şüpheliler, 9 Mayıs'ta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S., A.Ç. ve G.A. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılırken, İ.C.U. ile A.Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Böylelikle olayla ilgili tutuklananların sayısı 16'ya yükselmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı