Kocaeli'de durdurulan araçta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
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Kocaeli'de durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1453 gümrük kaçağı elektronik sigara, 24 bin 225 puro, 1060 kaçak sigara, 816 sigara kağıdı ile 16 kilo 750 gram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'de durdurulan bir araçta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişinde durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada 1453 gümrük kaçağı elektronik sigara, 24 bin 225 puro, 1060 kaçak sigara, 816 sigara kağıdı ile 16 kilo 750 gram tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel