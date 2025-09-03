Haberler

Kocaeli'de Devrilen Yağ Yüklü TIR Kazası: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, madeni yağ yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazanın ardından D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde devrilen yağ yüklü TIR'ın araçta sıkışan sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Hereke ilçesi Çelikköprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İ.Ç. yönetimindeki 41 AHG 506 plakalı madeni yağ yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü İ.Ç., itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin bölgede devrilen TIR'ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

