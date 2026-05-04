Kocaeli'de derenin taşması sonucu bazı iş yerleri ve canlı hayvan pazarı tahliye edildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yuvacık Barajı'nın tahliyesini sağlayan derenin taşması sonucu akarsu kenarındaki bazı iş yerleri ile kurbanlıkların satıldığı pazar tahliye edildi.

Kent genelindeki sağanağın ardından ilçeden geçen Kiraz Deresi'nin taşması sonucu Paşadağ Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Taşkın nedeniyle bazı iş yerleri ve canlı hayvan pazarı sular altında kaldı.

Pazardaki 300 kurbanlık, tır ve kamyonlarla bölgeden tahliye edildi. Belediye ekipleri de dere ile pazar alanı arasına iş makineleriyle bent oluşturdu.

Kurbanlık satıcısı Muharrem Örs, AA muhabirine, taşkın yaşanması nedeniyle samanların ve yemlerin sular altında kaldığını, hayvanları alandan uzaklaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

Su altında kalan iş yerlerinin tahliyesi kararlaştırılırken, polis, bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.