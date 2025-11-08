Kocaeli'de Depoda Yangın: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiyeciler, yangını söndürdükten sonra içeriye girerken, 6 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yaralı 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ekiplerin, depodaki çalışmaları sürüyor. Bu arada yangın sırasında alevlerin içinden yaralı olarak çıkan kişi de cep telefonuyla görüntülendi.

Kocaeli Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Dilovası ilçemizde Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün saat 09.05'te yangın meydana gelmiştir. Olay mahallinde AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam etmektedir. Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1 vatandaşımız da yaralanmıştır."