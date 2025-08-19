Kocaeli'de D-100 Kara Yolu Yeniden Açıldı
Kocaeli'de tırdan yola düşen demir profiller nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kocaeli'de tırdan yola düşen demir profiller nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanmaya başladı.
Kara yolunun Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde Hüseyin Ç. idaresindeki 41 ANN 027 plakalı tırın güvenlik halatlarının kopması sonucu dorsesindeki demir profiller yola düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Düşen profiller çevredeki ağaçlara ve korkuluklara zarar verirken, kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.
Ekiplerce profillerin kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
