Kocaeli'de Çöken Binada Cansız Beden Bulundu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken bir binada, 5 kişilik aileden 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşılırken, Emir Bilir'in cenazesine de enkazdan çıkarılarak ambulansla ulaşıldı.
ERKEK ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kocaeli Gebze'de çöken binada 5 kişilik aileden anne ve babanın bir odada, 3 çocuğun da bir odada bulunduğu öğrenildi. Ekipler, Emir Bilir'in cansız bedenine ulaştı. Bilir'in cansız bedeni enkazdan çıkarılarak ambulansla götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel