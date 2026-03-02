Haberler

Kocaeli'de binanın çatı katı yandı

Kocaeli'de binanın çatı katı yandı
Güncelleme:
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası çatı katında hasar meydana geldi.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Döngel Mahallesi Yarbay Mustafa Caddesi'ndeki 2 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çatı katında hasar oluşurken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
