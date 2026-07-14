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Kocaeli sahillerinde bir haftada 38 kişi boğulmaktan kurtarıldı

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Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, 5-12 Temmuz tarihleri arasında boğulma tehlikesi geçiren 38 kişiye müdahale ederek kurtardı. Sezon başından bu yana kurtarılanların sayısı 191'e ulaştı.

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 38 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri, yaz sezonu boyunca vatandaşların güvenli şekilde denize girebilmesi amacıyla sahillerde kesintisiz görev yapıyor.

Cankurtaranlar, 5-12 Temmuz tarihlerinde boğulma tehlikesi geçiren 38 kişiye müdahale etti.

Cebeci'de 19, Bayramoğlu'nda 15 ve Darıca'da 4 kişi olmak üzere toplam 38 kişi kurtarıldı.

Sezonun başından bu yana boğulmaktan kurtarılanların sayısı 191 oldu.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız
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