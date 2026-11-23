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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde camiye giden kişinin aracını park ettiği yer yüzünden tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tarihi Orhan Camisi'ne önceki gün sabah namazını kılmak için gelen bir kişi aracını Orhan Mahallesi Medrese Sokak'a park etti.

Aracının başına gelen kişiye yolu kapattığı gerekçesiyle tepki gösteren F.K, araç sahibinin boğazını sıkıp tehdit etti.

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA