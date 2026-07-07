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Kocaeli'de Bir Fabrikada Yangın: 1 İşçi Öldü, 2 İşçi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'de Bir Fabrikada Yangın: 1 İşçi Öldü, 2 İşçi Dumandan Etkilendi
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir boya fabrikasında çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 2 işçi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1 İŞÇİ ÖLDÜ, 2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla saat 14.00 sıralarında söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından yangının ardından fabrika içerisinde yapılan incelemede Samet Sarıkaya'nın (26) cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin yanan fabrikada incelemesi devam ederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ardacan UZUN-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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