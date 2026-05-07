Kocaeli'de düzenlenen "Bilimsel Araştırmalar Öğrenci Kongresi" sona erdi

Kocaeli'de, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği paydaşlığında düzenlenen Bilimsel Araştırmalar Öğrenci Kongresi (KOÜBAK26) tamamlandı.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrenci projeleri ile bilimsel nitelik taşıyan araştırmaların sonuçları akademik ortamda paylaşıldı.

KOÜ Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi'ndeki programın kapanışında konuşan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, bilimsel çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek, gerçekleştirilen projelerin öğrencilerin akademik hayatına önemli katkılar sunacağını söyledi.

Yapılan çalışmaların öğrencileri motive edeceğini anlatan Cantürk, "Böyle bir işbirliği potansiyelini öğrenciler düzeyinde Batı Karadeniz Üniversiteleri olarak gerçekleştirmiş olmamız, bizim bundan sonra Batı Karadeniz Üniversiteleri ile daha iyi projeler yapmamıza da zemin hazırlayacak çünkü bir öğrenci kongresi olarak uluslararası kongreye nazire yaparcasına bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu da bundan sonraki organizasyonlar için bize bir ivme sağlayacak." diye konuştu.

Cantürk, kongreye gösterilen yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, bunun, Türkiye'nin bilimsel geleceğinin ne kadar parlak olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Markalaşmanın önemine değinen Cantürk, "Bu yaptığınız çalışmalar, makaleler, projeler yayın haline gelerek markalaşmalı, ticarileşmeli ve iyi noktalara taşınmalı." dedi.